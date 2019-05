Rönnberg hyllade laget: ”Fantastiska”

Han tog sitt andra SM-guld med Frölunda. Då passade Roger Rönnberg på att vara ödmjuk i sitt firande. – Det är spelarna jag känner sådan oerhörd glädje för, sade tränaren.

Det var precis som någon uttryckte det, att Roger Rönnberg ”stod och mös” nere på Globens is efter att hans Frölunda vunnit med 6–2 mot Djurgården – och därmed blivit svenska mästare 2018–19 med 4–2 i matcher.

– Ja, det gör jag, sade han och log. Det är underbart.

Några minuter tidigare gjorde Rönnberg som de tillresta guldfnattsfirande Frölundasupportrarna ropade om: nämligen att hoppa upp och ner på isen.

– Jag brukar inte vara så mycket för att fira. Jag blir mer tom och vill insupa det här ögonblicket, sade Rönnberg.

– Just de som är förstagångsvinnare unnar man lite extra.

Själv har han vunnit en hel del. JVM-guld, CHL tre gånger och nu SHL två gånger.

TT: Går det att jämföra SM-gulden?

– Ja, det finns väldigt många likheter, det gör det, sade Rönnberg.

– Sedan, när man vinner första gången är man lite mer egoistisk i sitt firande; det betyder mycket för en själv. När man vinner nu, andra SHL-guldet, så är det mer spelarna jag känner sådan oerhörd glädje för.

Och Frölundaspelarna hyllade han både en och två gånger.

– Det är fantastiska karaktärer. Jag har sagt det hela säsongen, att de kommer varje dag till rinken och gör varandra bättre på riktigt. Det är osjälviska, professionella människor som bara har lagets bästa för sina ögon.

Rönnberg fick frågan om vad han tyckte fällde avgörandet till hans Frölundas fördel.

– Precis som i kvart och semifinal och nu i final så blir vi ett snäpp bättre för varje match – och det speglar de här spelarnas karaktärer att de lär sig snabbt vad som gäller mot olika motståndare. Vi kan göra små förändringar i spelet som blir väldigt vikttiga i slutändan.

En spelare som fick extra lovord var Johan Gustafsson. Målvakten som tog guld med Rönnberg i såväl JVM 2012 som i SHL med Frölunda 2015–16 – och som nu ännu en gång storspelade, efter att ha tagit chansen när Johan Mattsson blev skadad.

– Jag kan bli galen på honom ibland när han släpper in billiga puckar, sade Rönnberg om Gustafsson med glimten i ögat.

– Men ”in the end of the day” så står man här och så har man vunnit en gång till med honom.

Rönnberg passade också på att hylla såväl Djurgården som motståndarlagets supportrar.

– Laget Djurgården har bjudit upp till en fantasisk finalserie, de har spelat bra och testat oss hårt.

– Och publiken i Globen är fantastiska, det tror jag att de vet om. Det är få ställen som det kan vara sådant tryck som det är här och det finns bara en arena som jag hellre står i båset och det är Scandinavium.

Om Rönnberg är mätt efter framgången? Inte.

– Vi ska jaga nästa. Vi är inte färdiga, vi har massa saker som vi vill göra bättre, sade han.