Sävehof klart för 14:e raka SM-finalen

Sävehof är klart för SM-final – igen. Partilleklubben är för 14:e året i rad ett av lagen som gör upp om SM-guldet – där Skuru väntar i år. – Jag tror att det blir riktigt tufft, säger Sävehofs målvakt Isabella Mouratidou efter 23–21-segern på mot H65 Höör.

Är det något man kan vara säker på när det vankas SM-final i handboll på damsidan är att Sävehof är ett av finallagen. Så har det sett ut de senaste 13 åren och så kommer det att vara även i år.

Sävehof vann semifinalserien grundserietvåan H65 Höör med 3–1, och är därmed klart för sin 14:e raka SM-final.

Men det gick inte lekande lätt den här gången. H65 Höör vann det första semifinalmötet stort, men Sävehof följde upp med två raka segrar. I det fjärde mötet var det H65 Höör som inledde bäst och kunde gå till pausvilan med en tremålsledning, 12–9.

– Det var lite svajigt i första halvlek, vi får inte riktigt med oss allting framåt. I andra halvlek går vi in och köttar grymt bra bakåt och går för det helt framåt, säger målvakten Isabella Mouratidou i C More.

Mouratidou var också en stor anledning till att hemmalaget både lyckades äta upp försprånget, och kliva förbi till 13–12 i början av den andra halvleken. Hon stod också för flera viktiga räddningar i slutet av matchen, när lagen turades om att leda, men där Sävehof till slut lyckades skaffa sig en tvåmålsledning och ett grepp man inte släppte.

– Jag får väl tag i några som kommer från Mässing (Mikaela) där som är rätt viktiga, och det är grymt skönt att få de räddningarna, säger Mouratidou.

Sävehof har alltså varit i SM-final varje år sedan säsongen 2005-2006. På dessa 13 försök har Sävehof lyckats vinna guld alla gånger utom en, mot just Höör 2016-2017.

Sedan 2005 har handbollsfinalerna avgjorts med endast en match – i år spelas kommer finalen mot Skuru att avgöras i bäst av fem matcher.

– Det är lite tråkigt, men det är kul med något nytt också. Det blir spännande, säger Mouratidou.

Första SM-finalen spelas den 13 maj.