Stjärnorna hotar bojkotta proffshockeyn

Mer än 200 kvinnliga hockeyspelare kräver bättre ekonomiskt stöd. Annars bojkottar de proffshockeyn i Nordamerika.

Hockeyspelarna gjorde ett samlat utspel i sina kanaler på sociala medier.

”Vi kan inte försörja oss på att spela som det ser ut nu inom proffshockeyn”, står det bland annat i uttalandet.

Bakgrunden till utspelet är att proffsligan CWHL läggs ner efter säsongens slut i maj. Kvar finns NWHL där svenskan Michelle Löwenhielm spelar i Connecticut Whale.

Men den ligan för en tynande tillvaro med bara fem lag i serien, samtliga från nordöstra och norra USA, och de ekonomiska förutsättningarna kvinnliga ishockeyspelare har som proffs i Nordamerika gör det svårt att leva på sporten.

”Utan sjukförsäkring och med löner så låga som två tusen dollar per säsong innebär det att spelare inte kan träna och förbereda sig för att spela på den allra högsta nivån”, skriver spelarna i uttalandet.

”På grund av detta kommer vi inte att spela i någon professionell liga i Nordamerika den här säsongen innan vi får de resurser som krävs och som vi förtjänar för att spela professionell hockey”, fortsätter spelarna.

Bland de som skrivit på uttalandet finns de amerikanska stjärnorna Kendall Coyne Sheffield och Hilary Knight samt Philip-Poulin från Kanada.

Enligt tv-bolaget ESPN kräver spelarna att den stora manliga proffsligan NHL går in med mer pengar. Ligan har stött de båda proffsligorna med 50 000 dollar per år och utökar nu stödet till NWHL, men har hittills avfärdat kraven på att gå in med mer pengar.

– Vi har alltid stött damhockey och det kommer vi att fortsätta att göra. Men det betyder inte att vi behöver skapa eller direkt stödja en redan existerande liga, sade NHL:s biträdande kommissionär Bill Daly till ESPN, när beskedet om att CWHL skulle lägga ner kom.

För två år sedan hotade det amerikanska landslaget bojkotta VM på hemmaplan om de inte fick bättre ersättning. Den konflikten löstes sedan NHL gått in med pengar.