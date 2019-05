Förlag ratar Woody Allens memoarer

Filmregissören Woody Allen har skrivit sina memoarer, men det går trögt att få dem publicerade, skriver The New York Times

Tidningen har varit i kontakt med chefer på fyra större förlag, som alla säger sig ha refuserat Allens manuskript.

Enligt förlagscheferna skulle det vara omöjligt att befatta sig med Allen i metoo-eran och somliga beskriver honom till och med som ”giftig”. Allen anklagas för sexuella övergrepp av sin adoptivdotter Dylan Farrow som ska ha inträffat när hon var sju år. Han har kontinuerligt nekat till beskyllningarna.

Sedan uppgifterna fått ny fart under senare år har filmbranschen allt mer distanserat sig från den tidigare så uppburne regissören. 2019 ser ut att bli det första året utan någon ny Woody Allen-film sedan 1974. Detta sedan Amazon valt att inte visa hans ”A rainy day in New York”.