”Jag är 67 men min agent tror att jag är 30”

När Whitesnake spelade i Sverige 2016 aviserades det som en del i deras avskedsturné. Men nu är bandet tillbaka, med en knäopererad David Coverdale i spetsen. – Jag har försökt pensionera mig fler gånger än Frank Sinatra, säger sångaren till TT.

De sade farväl till arenarocken med världsturnén ”Greatest hits tour”. Samtliga medlemmar i rockbandet Whitesnake trodde att det var sista gången de stod på scenen tillsammans. Sångaren David Coverdale gjorde året därpå en avancerad knäoperation, men låter oerhört vital när TT når honom på telefon från Lake Tahoe i USA, där han numera bor.

– Alla mina krämpor påminner om idrottsskador från alla år på scenen. Det har varit axlar och armbågen och nu – herregud! Hade jag inte gjort operationen där jag fick byta ut båda mina knän hade jag förmodligen suttit i rullstol nu, säger han.

Redan som 22-åring fick Coverdale frågan om han ville ta över som sångare i det då enormt framgångsrika Deep Purple. Hans bluesiga röst uppskattades av gruppens gitarrist Ritchie Blackmore och Coverdale var bandets frontman till upplösningen 1976. Året därpå bildade han Whitesnake, bandet som med hits som ”Here I go again”, ”Is this love” och ”In the still of the night” skrev in sig i rockhistorien och som aldrig tycks lägga av.

– När jag gjorde ”Good to be bad” 2008 tänkte jag att det skulle vara ett bra album att avsluta karriären med. Men vi gjorde en till skiva som var ännu bättre och jag tänkte samma sak om den. Sedan förlorade vi tyvärr Jon Lord (organist i Deep Purple och Whitesnake) 2012 och jag kontaktade Ritchie Blackmore eftersom de startade Deep Purple ihop, säger han.

Blackmore har inte velat spela med Deep Purple vid någon återförening sedan 1993, men Jon Lords död fick de två forna bandkollegorna att diskutera en återförening.

– Jag började lyssna på våra gamla låtar och kände att ”Wow, det finns några riktigt bra grejor”, saker jag gjorde vid 22 års ålder, lika gammal som min son är nu. Men jag insåg att Ritchies och mina idéer inte kompletterade varandra så bra som jag hade hoppats. Men min fru sade ”Varför gör du inte låtarna som ett Whitesnakealbum?”, säger David Coverdale.

2015 släpptes ”The purple album”, med Deep Purple-låtar tolkade av nuvarande uppsättningen av Whitesnake. För första gången sedan 2011 släpper bandet ett album med originallåtar, ”Flesh and blood”, den 10 maj.

Coverdale lovar att ge publiken i Furuvik exakt det den vill ha när bandet äntrar scenen. Det blir gamla hits blandat med nya.

– Vi kommer att fira att det är 35 år sedan vi släppte ”Slide it in”, så naturligtvis kommer vi att spela låtar därifrån, från nya skivan och vi kommer ju självklart spela ”Here I go again” och ”Is this love”. Jag är 67, men min agent tror att jag är 30, så jag ska försöka vila så mycket jag kan innan turnén, för att kunna ge allt, säger han.

TT: Vad har du för minnen av Sverige?

– Jag ser alltid fram emot att komma till Sverige och ta hand om mina härliga vikingar. Furuvik är ett bisarrt ställe att spela på, inför 17 000 i publiken samtidigt som du ser karuseller som snurrar i bakgrunden. Och alla har spelat där, backstageområdet har bilder på Jimi Hendrix och Bob Marley. Jag har bara positiva minnen av alla gånger vi spelat i Sverige.

Whitesnake spelar i Furuvik 10 juli.