Citys revansch – tog hem FA-cupen

Manchester City förlorade kampen om ligatiteln. Revanschen kom i FA-cupen när City tog hem titeln genom 3–0 i finalen mot skrällaget West Ham. – Det känns otroligt, säger Georgia Stanway till BBC.

Den stora matchhjälten var inte en av de vanliga. Keira Walsh gör nästan aldrig mål, men valde ett ypperligt tillfälle att bryta ovanan. Sex minuter in i den andra halvleken skottfintade hon bort en motståndare och sköt från långt håll. Skottet var långtifrån otagbart men Anna Moorhouses obeslutsamhet blev Walshs glädje, och 1–0 letade sig in i det högra hörnet via West Ham-målvaktens händer.