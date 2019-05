Flera döda efter nattliga beskjutningar

Raketbeskjutningarna från Gaza mot Israel har fortsatt under natten, och en israel har dött, rapporterar israeliska medier. I Gaza har dödssiffran stigit till sex, efter att Israel svarat med flygattacker.

Lördagens raketbeskjutning mot Israel möttes av israeliska flygattacker och internationell maning till eldupphör. Eldväxlingen har fortsatt under natten. Flyglarmen har hörts i flera israeliska städer under dygnets mörka timmar. Israeliska armén uppger att man attackerat 60 mål i Gaza under natten.