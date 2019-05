Nytt inbrott på Junexvallen

Idrottsplatsen i Skånes Fagerhult har redan drabbats av inbrott flera gånger i år. I helgen hände det igen.

På lördagsmorgonen upptäcktes det att grindarna till idrottsplatsen Junexvallen körts ner.

Inne på området var hänglåset på en verktygsbod uppbrutet. Tjuvarna som tagit sig in på idrottsplatsen hade också länsat boden på ett släp, en åkgräsklippare och en röjsåg.

Inbrottet har enligt polisen skett någon gång mellan sjutiden på fredagskvällen och åtta på lördagsmorgonen.

I Skånes Fagerhults IF räknar man nu till fem inbrott under 2019. Innan helgens inbrott var tjuvar framme så sent som förra veckan.

– De har fördärvat en del, som grind och porten till garaget som vi precis hade lagat. Den var nyrenoverad sedan förra inbrottet, säger föreningens ordförande Rikard Olsson.

Inbrotten frestar på ekonomiskt. Efter helgen saknas dessutom gräsklipparen.

– Det tar tid och det går åt mycket pengar. Nu har vi grönområdet som inte går att sköta, säger Rikard Olsson.