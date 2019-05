Längre straff tycker åklagaren. Kortare och helst inget näringsförbud tycker den dömde mannen, som skrev sig själv och en massa bolag på olika adresser i Helsingborg. Nu har båda parter överklagat domen för grovt bokföringsbrott.

På Valborgsmässoafton lämnade 53-åringen via sin advokat in sin överklagan av fängelsedomen. Mannen hävdar att han inte haft insyn i de bolag som han undertecknat och lämnat in årsredovisningar för. Han säger också, precis som i tingsrätten, att han och hans familjemedlemmar hotades av en person att göra detta.

53-åringen säger i överklagandet att han inte besitter den kunskap som krävs för att upprätta en årsredovisning och att han ”närmast är att se som en så kallad målvakt”.

I första hand vill hand vill han att åtalet ogillas och att näringsförbudet upphävs, i andra hand att fängelsestraffet på 1,5 år kortas.

Åklagaren Camilla Ström vill å sin sida att straffet förlängs. ”Straffvärdet för den samlade brottsligheten är högre än vad tingsrätten kommit fram till” skriver hon till hovrätten. Till HD säger hon att hon tycker att tingsrätten gjort en korrekt bedömning i ansvarsfrågan.

Det var för en månad sedan som domen mot 53-åringen meddelades i Blekinge läns tingsrätt: fängelse i ett år och sex månader, samt näringsförbud i fem år. Mannen dömdes för grovt bokföringsbrott efter att ha upprättat falska årsredovisningar. Med dessa fick han det att se ut som om hans bolag tjänade pengar.

I en granskning av mannens affärer kunde HD avslöja en härva av bolag som korsägde varandra. Flera av dem hade påhittade adresser på kontorshotell i Helsingborg, många var även registrerade på en postbox på Söder. 53-åringen själv var bland annat folkbokförd på obebyggda tomter i Gantofta och Strövelstorp.