Högstadieelever växer in i ledarrollen när de leder aktiviteter för de yngre. Barnen får röra på sig under lekfulla former. Varagårdsskolans idrottsförening har vuxit och nu finns också något att göra för de yngsta.

Skoldagen är slut när barnen samlas i Varagårdsskolans idrottshall i Bjuv. En timmas lek och rörelse väntar.

De fyra ledarna är på plats i god tid och förbereder. Eriona Gerxhalija, Eriola Gerxhalija, Sara Ghica och Lone Lindblad Mortensen går på högstadiet och har förberett sig genom en ledarkurs som ges inom ramen för den rikstäckande satsningen på mer fysisk aktivitet i skolan utöver idrottslektionerna.

Det kan som på Varagårdsskolan handla om samverkan med en skolidrottsförening som erbjuder aktiviteter efter skoltid. Tanken är också att fylla en social funktion, verka för god kompisanda och ett respektfullt språk.

– Vi vill skapa gemenskap mellan barnen. Det är viktigt att alla är välkomna oavsett hudfärg, kultur eller om man har några svårigheter, säger Eriona Gerxhalija, som om också är ordförande i Varagårdsskolans idrottsförening

Verksamheten som kallas "stim och stoj" riktar sig till elever i årskurs 1-3.

– Vi startade det här för att eleverna rör sig för lite, säger Valentina Lajqi. Hon är resursperson på Varagårdsskolan och har som en av sina uppgifter att vara vuxenstöd för ledarna.

Barngruppen tar sig över plintar, under stänger och klättrar upp i ribbstolar i en stafettlek. Ledarna är hela tiden närvarande. Som ungdomsledare får de också en inblick i hur det kan vara att som vuxen ta ansvar för andra.

– Det är kul att känna på hur de vuxna har det, säger Lone Lindblad Mortensen.

Stim och stoj är idrottsföreningens senaste tillskott. Först ut var fotbollsträningen som drog i gång 2010 och är inriktad på högstadieeleverna. Runt 85 Varagårdselever spelar fotboll. De har deltagit flitigt och med framgång i skol-DM. Idrottsläraren Andreas Kovacs är förstås stolt över det, men betonar samtidigt att det viktigaste inte är att vara bäst.

– Hade det varit blodigt allvar tror jag inte att vi fått med oss så många. Fotboll ska vara roligt, säger Andreas Kovacs.

Valentina Lajqi ser redan fram mot att fortsätta till hösten med "stim och stoj" för lågstadieelever. Hon räknar med att kunna skicka 15 nya elever på ledarutbildning. Och hon berömmer högstadieelevernas sätt att axla ledaruppgiften.

– De har vuxit väldigt, väldigt mycket från dag ett.