Snusbonden öppnar världens minsta snusmuseum

Tobaksodlingarna frodades, kunderna stod i kö och han omnämndes i The New York Times. Då gick snusfabrikören Eskil Thomsen rakt in i väggen.

Drygt två år senare har krafterna återvänt och tobaksodlaren på Österlen har byggt om sin fabrik – till världens minsta snusmuseum.

Besökaren översköljs av tobakshistoria i Eskil Thomsens lilla snusmuseum. Bild: Görel Svahn Snusfantaster har redan börjat hitta hit: från motorcykelknuttar till män med läsglasögon på nästippen och en pris under läppen.