Slav-opera på Wieselgrensskolan efter månader av förberedelser

Under ett helt läsår har eleverna i Wieselgrensskolans musikklass komponerat, skrivit text, ordnat scenografi och övat inför operan. På torsdag är det premiär.

Varje år sedan 1995 har skolans musikelever satt upp en föreställning som de själva har skapat. Arbetssättet syftar till att lära eleverna hela processen kring en opera- eller musikaluppsättning.

– Det är ett stimulerande arbetssätt och det ger en djupare förståelse kring hur många olika delar som ingår, säger läraren Marie Nilsson.

Den sista veckan har nästan uteslutande ägnats åt att öva och få ihop helheten. Innan dess har eleverna hela läsåret arbetat ämnesövergripande. Temat för årets uppsättning, slavarnas situation i USA i slutet av 1800-talet, kommer från de samhällsorienterande ämnena, SO.

Ett 20-tal elever har varit engagerade genom att ta reda på fakta, hitta på en story, komponera musik och bygga dekor och scenografi med lätt handledning av lärarna.

Konceptet kommer ursprungligen från USA och England där det skapades för att locka unga att bli nyfikna på opera och musikal i tider då publiken svek i början av 1980-talet. Det kallas opera men det är egentligen inte en riktig opera eleverna skapat, utan mer ett slags musikaliskt stycke.

Årets historia kretsar kring en amerikansk plantage under sent 1800-tal. Slavarna lever och arbetar under hårda förhållanden. Plantageägarens dotter och en av slavarna blir förälskade. Relationen är omöjligt och därför väljer de att rymma från plantagen.