Vanligaste frågan till barnmorskan: ”Är det här normalt?”

Helsingborgs ungdomsmottagning firar 30 år och öppnar därför dörrarna nästa vecka. HD passade på att ta ett snack med barnmorskan Linda Loberg.

Helsingborgs ungdomsmottagning fyller 30 år – hur firar ni det?

– Under vecka 21 mellan 13–14 kommer vi att ha lite aktiviteter i vårt väntrum, bjuda på lite godis och någon kommer finnas där och för att prata och informera. Och så kommer vi att ha en pin-maskin där ungdomar kan trycka sina egna pins.

Hur har ungdomsmottagningen förändrats under de här 30 år?

– Jag har ju varit där i fem år och vi hade 25-års jubileum strax efter jag började där. Då fick jag berättat lite för mig att från början var det en barnmorska, en kurator och en undersköterska. Och så började vi på Gasverksgatan, så vi är tillbaka där vi började på samma adress men en annan lokal. Sedan har det successivt ökat och blivit en större verksamhet. I dag är vi sju barnmorskor, sju kuratorer, en sjuksköterska, en undersköterska och så har vi läkare några dagar i veckan och en gynekolog.

Vad är den vanligaste frågan ni får?

– Man kan sammanfatta det till "Är det här normalt?" "Ska det vara så här?". Och många kommer för att få preventivmedel, testar sig för könssjukdomar och graviditetstest.

Har ungdomarnas behov av hjälp förändrats över tid?

– Det är mycket samtal, den biten har ökat jättemycket de senaste åren, vi hade inte alls så mycket kuratorer förr. Nu är det alltid ganska långa väntetider, och det är en trend i hela samhället. Våra ungdomar mår sämre men jag tror också de har blivit betydligt bättre på att söka hjälp, både tjejer och killar.

Inom vården pratas det ofta om kris, hur står ungdomsmottagningen där?

– Man vågar knappt säga det men vi har det väldigt bra. Det är klart vi känner av det men vi har ingen press på oss att klara av ett besök på 15 minuter, vi har i regel tid för 30 minuter. Då finns det utrymme att behandla, inte bara det rent medicinska, utan att jag hinner också ställa frågan "Hur är livet i allmänhet, hur mår du?". För jag har tid att ta hand om svaret om något kommer fram då. Samtidigt märker vi av att vi på ett helt annat sätt måste lägga tid på att redovisa vad vi gör.

Måste man köa för att få en tid?

– Vi har drop in två gånger i veckan för alla, måndag och torsdag, 1, 5 timme på eftermiddag. På onsdagar har vi en separat drop in för högstadiet så de får lite egentid, de yngre tycker i bland att det är lite läskigt när det är många äldre där. Sedan kan man boka tid - till en barnmorska är det cirka en veckas väntetid. För en kurator är det cirka en månad tid, men man kan alltid komma på drop in för ett första samtal. Och så finns ju UM online också, där man kan få hjälp via videosamtal.

Vad är det bästa med att jobba på ungdomsmottagning?

– Det är fantastisk rolig grupp att jobba med, jag känner att jag kan göra stor skillnad och påverka mycket. Det är ju en grupp som fortfarande är ung och formbar, och ganska lätt att nå fram. Och jag får jobba med viktiga saker, alla människor har ju en sexualitet.