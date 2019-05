Kvinna svårt skadad efter knivskärning på Nedre Långvinkelsgatan

Vid 7.30-tiden på tisdagsmorgonen knivskars en kvinna allvarligt i centrala Helsingborg. Polisen letar efter en ensam gärningsman.

Flera polisenheter och ambulans finns på plats på Nedre Långvinkelsgatan efter att en kvinna knivskurits där på tisdagsmorgonen.

Dådet skedde utomhus på trottoaren och enligt vittnesuppgifter hördes i samband med händelsen en kvinna skrika "Help me, help me".

Strax därefter ska gärningsmannen ha flytt från platsen springande upp för Långvinkelsgatan.

Polisen arbetar nu intensivt med fallet men hade vid niotiden ännu inte gripit någon misstänkt för dådet.

– Vi efterspanar en misstänkt gärningsman, säger Peter Kjällkvist vid polisen.

Polisen genomför just nu en kriminalteknisk undersökning på platsen och har dessutom börjat förhöra boende i de närliggande husen och på sidogatorna.

Samtidigt finns många poliser på plats i centrala Helsingborg på olika platser i jakten på gärningsmannen.

Vad som ligger bakom dådet är fortfarande oklart.

– Det är för tidigt att säga. Nu är det primära att försöka hitta gärningsmannen och säkra eventuella bevis på brottsplatsen, säger Filip Annas på polisen.

Kvinnan har förts till sjukhus med svåra skador. Några mer detaljer om hennes hälsoläge har inte framkommit vid niotiden.

Delar av Nedre Långvinkelsgatan är fortfarande avspärrade och kommer så att förbli under ytterligare en tid framöver.

Mer information kommer...