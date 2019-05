Skolbarn anordnar disko – alla pengar går till barncancerfonden

När en klasskompis fick cancer bestämde sig fem elever på Ringstorpsskolan i Helsingborg att ta saken i egna händer. Nu fixar de ett disco för att samla in pengar till Barncancerfonden.

– Vi vill att man ska forska mera om det så barn blir friskare snabbare och får medicin, säger tredjeklassaren och festfixaren Mika Torle.

På Ringstorpsskolan pågår förberedelserna inför fredagens händelser för fullt. Godiset är inhandlat, pyntet är fixat och en ljudanläggning på väg.

Det är de fem tredjeklassarna Elle Carling, Erik Lindé, Mika Torle, Oscar Dressler och Stella Moberg som bjudit in skolans elever till ett stort disco.

I vanliga fall är det sjätteklassarnas uppgift att stå för värdskapet men denna gången är det annorlunda.

Det är nämligen så att alla intäkter från, bland annat, inträde och försäljning av dryck och snacks går till Barncancerfonden – en idé som föddes redan i januari.

– Först var det mest en rolig grej men sen kom vi på att vi vill ge alla pengar som vi får in till Barncancerfonden, säger Mika Torle.

En klasskompis drabbades nyligen av cancer vilket fick Mika Torle och de andra fyra att tänka till.

– Vi vill att man ska forska mera om det så barn blir friskare snabbare och får medicin.

Hon får medhåll av Elle Carling.

– De barn som behöver medicin ska få det. Barn ska vara lika mycket värda som vuxna, säger hon.

Med lite hjälp från fritidspedagogen Johannes Karlsson och sponsring från, bland annat, den närliggande Ica-affären blir planerna nu verklighet.

Samtidigt pågår en insamling, under maj månad, på Barncancerfondens hemsida.

– Det är helt fantastiskt vad de har lyckats åstadkomma. Just nu har barnen och föräldrar i klassen samlat in 3200 kronor. Det är viktigt att barnen har en tanke med att de vill skänka pengarna de får in men även att de får lov att ta ansvar och vara självgående, säger Johannes Karlsson.

Hur mycket hoppas ni samla in?

– En miljon, svarar Erik Lindé snabbt.

– Vi har kanske inget mål men hoppas få in så mycket som möjligt, fyller Stella Moberg i.

På fredag väntas minst 150 elever, från förskoleklass upp till sexan, dansa loss i skolans idrottshall. Det råder ingen tvekan om att Stella Moberg och de andra arrangörerna har koll på hur man fixar en bra fest.

– Det är viktigt att dansa men man måste ha några lekar också. Sen är det viktigt med bra ljus och mycket ”blingbling”. Vi får testa oss fram helt enkelt, säger Stella Moberg.

– Man måste ha många olika sorters chips och godis, inte bara ostbågar, fortsätter Oscar Dressler.

När det kommer till att skapa en bra stämning är han något av en expert.

– Det måste vara en tyckare på slutet. Romantik behöver man. Det kanske flyger in en puss. Musik och mörkt – då har du ett disco om du frågar mig, säger Oscar Dressler bestämt.

Vill du läsa mer om insamlingen? Gå in på Ringstorpsskolans insamling på Barncancerfondens hemsida.