Hennes kaosiga möte kan vinna en Guldpalm

Fakta

Född: 1994 i Uppsala.

Pluggar: Går regilinjen vid Stockholms dramatiska högskola. Har även studerat filmproduktion vid Akademin Valand Film.

Tidigare meriter: Vann Startsladden vid Göteborgs filmfestival 2019, för "Ingen lyssnar". Kortfilmerna "Kontroll", "Gryning", "Antingen eller" och "Förebilder". Har även fotograferat Alexandra Dahlströms regidebut "All we have is now".

Röd tråd: Jag gör ofta film om ensamma människor som vill bli hörda och få bekräftelse och som inte vill bli lämnade. Förmodligen för att jag är likadan själv.