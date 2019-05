Ex-HIF:are snuvade HIF på tre poäng

HIF gick mot sin första bortaseger sedan 14 augusti i fjol – men i den 86:e minuten kvitterade HIF-fostrade Gustav Jarl för AFC Eskilstuna.

ALLSVENSKAN

AFC 1 (0)

HIF 1 (0)

AFC Eskilstuna hade inte vunnit sedan premiären – och bara gjort ett mål de senaste fem matcherna. Helsingborgs IF kom å sin sida till Tunavallen med sex raka matcher utan seger.

Om de svaga formkurvorna märktes? Inte inledningsvis. Hemmalagets Wilhelm Loeper sköt tätt utanför efter bara några sekunder och i den femte minuten fumlade Andri Bjarnason bort ett bra läge i straffområdet. Bästa chansen i första halvlek hade AFC:s Samuel Nnamani i den 15:e minuten, men han nickade över.

Men efter en lovande första kvart sjönk spelkvalitén och sista halvtimmen var totalt händelsefattig.

Andra halvlek började sedan med att lagen fick varsitt bra frisparksläge. Kadir Hodzic slog först AFC:s tätt utanför. I den 53:e minuten fick HIF ett ännu bättre läge, just utanför straffområdeslinjen. Målvakten Ihor Levchenko såg ingenting när bollen sköts lågt förbi muren och in i hans högra hörn. Målskytt: Andri Bjarnason, som gjorde sitt andra mål för säsongen och firade ihop med de cirka 45 tillresta HIF-supportrarna på kortsidan.

I den 68:e minuten gjorde HIF sitt första byte då Johan Persson klev av och Carl Thulin kom in i sitt andra allsvenska framträdande. Carl Thulin positionerades som högerback och Markus Holgersson klev upp som central mittfältare.

AFC hade en hel del boll, men hade svårt att omsätta det till högkalibriga målchanser. I den 86:e minuten kom dock kvitteringen. HIF-fostrade Gustav Jarl nådde före Adam Eriksson och nickade in 1–1. Återigen släppte HIF in mål via inlägg. Och helsingborgaren Gustav Jarl, som för några år sedan inte var önskvärd i HIF, fortsätter att imponera på allsvensk nivå.

Tanken var att Filip Sjöberg, som inte har A-lagskontrakt, skulle hoppa in och göra sin allsvenska debut. Men när AFC gjorde mål ändrade HIF:s tränarteam sig och slängde in David Boysen i stället för Max Svensson.

Matchen slutade 1–1 och HIF har nu nio poäng och har tio raka bortamatcher utan seger. Senast de vann på bortamark var den 14 augusti i fjol då de besegrade Örgryte i superettan.