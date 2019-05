Försökte köra på sambons ex – döms till fängelse

Mannen lyckades ta skydd i sista stund när en bil kom körande mot honom i hög hastighet. Nu döms hans exflickväns sambo för försök till grov misshandel.

Det var den 25 maj i fjol som en 34-årig ängelholmare försökte köra på en man i Klippan med sin bil. Nu döms han till fängelse i ett år och tre månader för försök till grov misshandel.

Offret, som tidigare hade ett förhållande med ängelholmarens sambo, har berättat om hur han hoppade undan i sista stund när bilen kom körande mot honom på trottoaren.

Bakgrunden till händelsen är att offret och hans tidigare flickvän hamnat i en konflikt om pengar som han menade att hon var skyldig honom, och att han spärrade hennes mobilabonnemang.

Det ska ha fått den nya pojkvännen att reagera, och efter flera telefonsamtal ville 34-åringen på kvällen att mannen skulle möta upp honom.

Såväl offret som en av hans vänner har sagt att de kände igen 34-åringen som satt vid ratten när bilen accelererade. De uppskattar att bilen gick i mellan 60 och 80 kilometer i timmen när den körde upp på trottoaren. När offret förstod att föraren inte skulle hinna bromsa hoppade han åt sidan och tog skydd bakom en parkerad bil. Då ska bilen ha varit fem, tio meter bort.

I förhör har han sagt att han trodde att 34-åringen skulle försöka döda honom.

Ytterligare ett vittne såg bilen närma sig i hög fart och köra in mot trottoaren.

34-åringen å sin sida nekar till att det var han som körde bilen. Han har sagt att han varken ringde eller sökte upp sambons ex. Han och sambon har vittnat om att han under kvällen inte lämnade bostaden under tillräckligt lång tid för att hinna köra till Klippan.

Men Helsingborgs tingsrätt köper inte parets förklaringar. Rätten konstaterar att det var 34-åringen som i hög hastighet försökt köra på den andre mannen, och att en kollision skulle ha fått allvarliga konsekvenser.

Förutom fängelsestraffet ska han betala skadestånd på 7500 kronor.