Översättaren Peter Landelius är död

Den svenske översättaren, författaren och före detta ambassadören Peter Landelius har gått bort vid 76 års ålder, skriver den spanska tidningen El País

Landelius var sedan många år tillbaka verksam i Sydamerika. Han gick bort i lördags i Chile, där han varit bosatt sedan 2004 med sin fru.

Han började sin bana på Utrikesdepartementet 1966 och var sekreterare till flera socialdemokratiska utrikesministrar under sent 1960- och tidigt 70-tal. Under 1980- och 90-talet var han ambassadör för en rad sydamerikanska länder såsom Guatemala, Venezuela och Argentina.

Samtidigt ägnade Landelius sig åt att översätta utländsk skönlitteratur till svenska, en gärning för vilken han också prisades. Han översatte bland annat de sydamerikanska nobelpristagarna Gabriel García Márquez, Pablo Neruda och Mario Vargas Llosa.

Peter Landelius var även författare och skrev dessutom om kultur och politik för tidningar som Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och El País.