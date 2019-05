Svartsjuka bakom första skottlossningsåtalet

I april besköts en lägenhet i centrala Malmö. Det är den första av de åtta skjutningar som drabbat staden i år som lett till åtal, skriver Sydsvenskan

Bakgrunden till händelsen ska ha varit att en kvinna på morgonen gjort slut med sin pojkvän, då hon träffat någon annan. Under dagen skickade mannen flera dödshot via sms till kvinnan, och visade henne sedan ett vapen under ett videosamtal. På kvällen dök han upp utanför hennes lägenhet med ett avsågat hagelgevär och avfyrade det mot dörren. Kvinnan och hennes son ska ha befunnit sig i lägenheten vid tillfället.

Mannen påstår att han hittat vapnet när han fiskat utanför Malmö. Han åtalas nu för grovt olaga hot, framkallande av fara för annan genom skottlossning och grovt vapenbrott.