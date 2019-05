Prisbelönade långfilmen ”Säsong” visas i både Ljungbyhed och Åstorp 1-2 juni.

Augusti 2017 filmade John Skoog och hans team scener på Söderåsen till det som skulle bli ”Säsong”. Bild: Astrid Adelgren

Filmaren John Skoog, född och uppvuxen i Kvidinge, har fått mycket lovord för sin långfilmsdebut Säsong, som spelats in i just Kvidinge. Den beskrivs som en hybrid där dokumentära ögonblick blandas in i en fiktiv berättelse om säsongsanställda lantarbetare från Polen.