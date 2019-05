Svensk magiker vidare i ”Britain's got talent”

Den svenske magikern Pontus Lindman har gått vidare i brittiska versionen av ”Talang” . Han utför vad han kallar för ”världens farligaste korttrick”. Lindman låter domaren Simon Cowell välja ett spelkort och låses sedan in i en vattentank med handklovar och hänglås, för att väl under ytan försöka få fram det kort som Cowell valt, samtidigt som en klocka räknar ned tiden han håller andan under vatten.