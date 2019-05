Världen

Det här händer om Theresa May tar farväl

Mitt under brexitstök och pågående EU-val väntas Storbritanniens hårt ansatta premiärminister Theresa May ge besked om sin framtid som ledare för Konservativa partiet. Men vad sker egentligen om May säger att hon avgår?

Hur ser processen ut om May meddelar att hon avgår?