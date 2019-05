Klimatstrejk i över hundra länder

Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet fortsätter att inspirera och inför EU-valet genomförs strejker i mer än hundra länder. – Jag har lärare som ogillar det, men de har börjat anpassa sig. De förstår vad jag gör och varför jag gör det, säger Isabelle Axelsson som brukar skolstrejka varje fredag.

Efter skolans slut på Kungsholmens gymnasium i Stockholm har elever samlats i bildsalen för att tillverka plakat och banderoller. Där skrivs slagord som ”eco not ego” och ”rösta grönt”. Plakaten ska användas under fredagen den 24 maj, då den andra globala strejken arrangeras av organisationen Fridays for future. Enligt rörelsen deltog 1,8 miljoner personer vid den senaste strejken i mars.