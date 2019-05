Nu finns 26 nya laddplatser för elbilar

Landskrona energi har invigt laddningsplatser på olika platser i stan. Nu får bilägarna betala för elen.

Landskrona elektrifieras allt mer. En trådbusslinje kom för många år sedan och sedan några månader går samtliga stadsbussar i stan på el.

För ett par år sedan satte Öresundskraft upp ett par laddningsstolpar där elbilister kunde ladda sina bilar helt gratis.

Nu har Landskrona energi invigt 26 parkeringsplatser på olika platser i stan där man kan ladda sin elbil. Två av laddplatserna är för snabbladdning.

Fakta Här finns de nya laddningsplatserna Parkeringen vid Systembolaget: Tre platser varav en för snabbladdning. Biltema: Tre platser, varav en för snabbladdning. Skeppsbron vid Venterminalen: Åtta platser. Kasernplan: Åtta platser. Östervångsplan, parkeringen vid Netto: Fyra platser.

– Normalt laddar man ett batteri i en vanlig elbil från noll till åttio procent på en halvtimme med en snabbladdare. Snabbladdaren skickar in likström rakt in i bilbatteriet, det är det som batteriet också sedan levererar till motorn, säger projektledare Robert Tiensuu.

Utöver snabbladdarna finns tolv så kallade destinationsladdare.

– Med en sådan laddar man fullt på fyra till sex timmar.

Varje destinationsladdare har två uttag vilket gör att två bilar kan laddas samtidigt. Snabbladdaren, stor som ett kylskåp, laddar en bil i taget.

Anledningen till att Landskrona energi inte satt upp enbart snabbledare är kostnaden. En sådan laddare tio kostar tio gånger mer än en destinationsladdare.

– Dessutom handlar det om elnätet, det ska finnas tillräcklig med energi att leverera, säger Robert Tiensuu.

Till skillnad från de ”gamla” laddningsplatserna som finns bland annat vid Sofia Albertina är det inte gratis att ladda ström på de nya.

– Initialt blir kostnaden tre kronor per kilowattimme. Milkostnaden blir sex, sju kronor per mil. Laddar man hemma kostar energin kring 1,50 per kilowattimme. Milkostnaden blir då kring två, tre kronor.

Betalar gör man med en speciell app eller en laddbricka.

Totala investeringskostnaden är cirka två miljoner kronor. Nästan 900 000 kronor har Landskrona energi fått i bidrag från Naturvårdsverket via det så kallade klimatklivet.

Finns planer på ytterligare laddningsställen?

– Inte i dagsläget. Men vi diskuterar hur vi ska gå vidare, om vi ska sätta upp själva eller låta andra göra det. Vi pratar gärna med bostadsrättsföreningar, företag och andra, säger Robert Tiensuu.