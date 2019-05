Stefan Lindqvist om att ta farväl av sina gamla idoler.

Bild: Heather Khalifa

Vi människor kan inte se in i framtiden. Det är allt en jävla tur. Det puttrar redan så mycket ångest i våra nervtrådar att förmågan att se in i framtiden med all säkerhet skulle göra oss spritt språngande galna.