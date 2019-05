40 år efter första konserten återförenas Lolita Pop för en spelning i höst. Den 4 september spelar bandet på festivalen Live at Heart i Örebro.

”Live at Heart har frågat oss om en återförening under alla år. Nu är det 40 år sedan och stjärnorna står äntligen rätt. Så nu kör vi”, säger frontfiguren Karin Wistrand i ett pressmeddelande.

Lolita Pop bildades i slutet av 70-talet och släppte sammanlagt åtta studioalbum med låtar som ”Here she comes”, ”Bang your head” och ”Wingbeats of the night”.