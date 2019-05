Dubbla röster i EU för vissa, premiär för homoäktenskap i Taiwan, svensk birdie-bonanza – och varför är Sharon Tate så tyst?

Sverige

Går inte att kontrollera dubbla EU-röster

Personer med medborgarskap i flera EU-länder kan i praktiken rösta flera gånger i EU-valet.

Världen

Premiär i regionen: Homoäktenskap i Taiwan

Fredagen är historisk för homosexuella i Taiwan och denna del av världen i stort. Sedan grönt ljus i form av en lag kommit ville många samkönade par gifta sig på premiärdagen.

Sport

Nordqvist i ledning efter birdie-bonanza

Efter bland annat fyra birdies på raken har Anna Nordqvist tagit ledningen i LPGA-tävlingen i Williamsburg, Virginia. Med -6 delar hon förstaplatsen med Bronte Law (England) och Jennifer Song (USA).

Kultur

Tarantino förklarar Sharon Tates tystnad

När regissören under tisdagen mötte pressen tillsammans med skådespelarna Margot Robbie, Brad Pitt och Leonardo DiCaprio fick han frågor om varför Margot Robbie, som spelar Sharon Tate i hans senaste film ”Once upon a time in Hollywood”, har så få repliker.