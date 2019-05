Sydkoreansk satir största snackisen i Cannes

Regissören Bong Joon Hos brutala komedi om klassklyftor i Sydkorea, ”Parasites”, är en trestegsraket som bara bli bättre och bättre fram till det eleganta slutet.

De flesta Cannesfestivaler brukar ha en snackis, en film som nästan alla kritiker kan enas kring. I år kom den sent i tävlingen och nej, det var inte Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” som landade som färgglad konfetti på Croisetten i tisdags och snabbt skingrades för vinden. Dagen efter visade sydkoreanen Bong Joon Ho amerikanerna var skåpet ska stå om man ska göra intelligent och underhållande publikfilm med humor, våld och budskap.

Bong Joon Ho har tidigare tacklat klassfrågor i spänningsfilmer som ”Snowpiercer” och ”Okja”, båda i science fiction/fantasy-fållan. ”Parasites” är däremot en realistisk och becksvart komedi om herrskap och tjänstefolk i dagens Sydkorea.

Sonen i en fattig familj lyckas, trots att han saknar någon utbildning, fejka sig in i en rikemansvilla som privat engelsklärare till husets dotter. När han lyckats vinna det förmögna parets förtroende – och dotterns hjärta – rekommenderar han sina egna släktingar för jobb som uppassare, utan att avslöja släktbanden dem emellan. Den fattiga familjen börjar smida lömska planer om att parasitera på den rika familjen.

Upplägget är som gjort för nagelbitande humoristiska situationer – ska bluffen avslöjas? Men ”Parasites” imponerar framför allt med sin knivskarpt satiriska blick på social klättring, oskrivna klassregler och skriande ojämlikhet; filmens budskap kan sägas vara antikapitalistiskt.

”Parasites” är också något så ovanligt som en film där den klassiska treaktsstrukturen känns som en trestegsraket – den stiger mot ständigt nya höjder ända till det eleganta slutet. Det här är årets smartaste och mest överraskande manus i Cannes, och det lär inte dröja länge förrän vi får se en antagligen mycket sämre amerikansk remake.