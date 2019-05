Udda grepp när IFK-löpare gör årsdebut

IFK missar stafett-SM, men Josephine Risberg Thoor gör spännande årsdebut – i Belgien.

IFK Helsingborg har anmält ett herrlag på 4x100 meter till helgens stafett-SM, för första gången på länge. Men det blir ingen start, IFK tvingas lämna återbud eftersom Omar Chaaban drabbats av en skada.

– Omar har varit för het på gröten, med skivstångsträningen, och åkt på en liten sättning i ryggen, förklarar tränaren Kenth Olsson. Det är synd, för vi hade haft ett riktigt bra lag, men vi får sikta in oss på nästa år istället.

Förutom Omar Chaaban var landslagsmannen Marcus Tornée och häckspecialisten Joel Bengtsson givna namn i det här tänka stafettlaget och under träningslägret i Italien knep dessutom Felix Ericsson den sista platsen, i tuff konkurrens med talangen Adam Landén. Men nu blir ett ungt F17-lag, som matchas av gamla sprinteresset Benjamin Olsson, IFK Helsingborgs enda SM-deltagare uppe i Stockholm och den tänkta säsongsstarten ställs in. Faktum är dock att en av de aktiva i Kenth Olssons träningsgrupp kör igång tävlandet redan under lördagen – och det sker ända nere i Belgien. Där ska nämligen vinterns SM-sexa Josephine Risberg Thoor springa 400 meter vid en jättelik tävling i Oordegem; International Flanders Athletics Meeting,

– Det låter kanske lite märkligt, men vi hade svårt att hitta tävlingar här hemma som passade. Josephine vill testa formen, efter en bra försäsong, och det är ju inte dyrare att resa till Belgien, än till Oslo, till exempel, kommenterar Kenth Olsson.

Nästa helg avgörs en ny tävling i Oordegem och då ska Joel Bengtsson göra årsdebut på 110 meter häck. Sedan är det dags för Skararacet den 6 juni och då är tanken att övriga IFK-are, med Marcus Tornée i spetsen, ska vara igång.

– "Mackan" har tränat riktigt bra och han ser vettig ut. Trots att han blivit skadad där upp brukar han trivas i Skara, så det ska bli spännande att se vad han kan göra.