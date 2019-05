Resultaten i Änglamilen

Då var sista löpsteget taget i årets upplaga av Änglamilen. Det var det 34:e året i rad som löprundan arrangerades av Ängelholms IF. På herrsidan segrade Samuel Russom, Is Göta, med tiden 31.50, vilket var hela 14 sekunder snabbare än förra årets vinnartid. Om namnet låter bekant så vann Russom även Springtime i Helsingborg nyligen. På andra plats hittar vi Johan Gustafsson, också han Is Göta, på 33.15. Helsingborgsklubben tog en dubbel också sett ur ett annat perspektiv, då vinnaren på damsidan, Frida Johansson, även hon tävlar för Is Göta. Hon sprang på tiden 40.57, och på andra plats i damklassen kom klubbkamraten Moa Nyberg på 42.51.