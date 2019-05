Tusentals marscherade för klimatet när Danmark går mot dubbla val

Klimatfrågan är lika het som växthuseffekten när Danmark går mot dubbla val. Men många tror att politikernas plötsliga intresse för frågan bara är valfläsk. På lördagen drog tusentals Köpenhamnare ut på gatorna under "Folkets klimatmarsch".

– Handla som om ditt liv hänger på det här, för det gör det, sade Greta Thunberg, dagens huvudtalare.

Dagen innan danskarna ska säga sitt i EU-valet talar den svenska klimataktivisten Greta Thunberg för första gången i Danmark. Tusentals personer har samlats på Christiansborgs slottsplats för att lyssna på 16-åringen som är en av världens mest omtalade personer just nu.

– 508 miljoner européer använder en femtedel av jordens resurser, vi måste skära ner det till hälften. EU-valet borde handla om det här, men det gör det inte, säger Greta Thunberg och fortsätter:

– Det är vår sista chans att stoppa det här, men vi måste börja idag.

Den 5 juni ska danskarna lägga sin röst i nästa val, då till Folketinget.

– Låt Danmark bli det första landet som höjer klimatambitionen, så att resten av världen följer efter, säger Thunberg.

Systrarna Laura och Astrid Hein Traulsen är på plats i vimlet med sina plakat. Båda tycker att de höga biljettpriserna i kollektivtrafiken är den viktigaste lokala frågan i Köpenhamn. Sänk priserna så kan fler resa grönt, resonerar de.

– Jag är trött på politiker som lovar saker de inte håller. Nu inför valet uppmärksammar alla partier plötsligt klimatdebatten. Frågan är om de vill lösa problemen, eller bara är ute efter våra röster, säger Laura Hein Traulsen.

Förra året samlade marschen 15 000 personer. Enligt tidningen Politiken ska upp till 30 000 personer ha deltagit i lördagens arrangemang. Samtidigt pågick manifestationer i ett tiotal andra danska städer.

En av besökarna är Avi Ohayon, som menar att varje person måste rannsaka sig själv. I strävan efter ett klimatsmartare liv har hans familj odlat upp ett litet grönsaksträdgård, källsorterar och köper organiska produkter.

– Jag är på plats för hans skull, säger han och pekar på sonen Jonathan, 11 år.

– Det är ju hans framtid. Jag vill ju att han ska ha ett lika bra liv som jag har haft.

Jonathan Ohayon tycker att det egentligen handlar om ren logik.

– Om vi inte gör något så kan vi inte bo här mer. Då har vi ingen planet, säger han.

På andra sidan kanalen står Trine Hove med sin barnvagn och väntar på att marschen ska börja.

– Danmark ursäktar sig alltid med att vi måste samarbeta med andra länder för att komma någonstans. Skyll inte på andra, gör något själv. Jag tycker att Danmark ska visa vägen i de här frågorna.

Kirsten Schmidt berättar att hon redan tagit klimatkampen en gång. Nu är hon redo för en andra rond.

– Efter 68-rörelsen var min generation så säkra på att allt skulle bli bra. Vad har vi gjort galet? Jag är här idag för mina barnbarn, säger hon.

Tidigare har hon varit EU-motståndare, men den här gången ska hon rösta.

– Klimatet är en fråga där vi måste ena oss, säger hon.

Flera besökare på manifestationen återkommer till samma sak: att klimatet har seglat upp som en av de hetaste valfrågorna beror inte på att politikerna plötsligt kommit till insikt.

Idag marscherar systrarna Nina och Tine Kryger Kjær under parollen "There is no planet B".

– Det handlar ju om vår framtid, så vi måste göra något, säger Nina Kryger Kjær.

– Val handlar ofta om stora frågor som invandring eller välfärd, just nu är det klimatet. Men vissa politiker använder bara frågan för att få röster, det är bara valfläsk. De är rädda att gå emot något som folket tror så starkt på.