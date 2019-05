När Carolina Falkholt får välja

Möt årets jury till HD Kulturs årliga Vår salong – en konstnär som gärna ser att konst ställer uppfordrande frågor.

Carolina Falkholt är jury för årets Vår salong. Bild: Nora Lorek

Carolina Falkholt har precis kommit hem från New York där hon träffat sin advokat. Frågan hon måste ta ställning till är om hon ska lämna in en stämning mot den fastighetsägare som raderade hennes konstverk "No time for balls"; den röda jättepenisen hon målade på en husvägg på Lower East Side julen 2017. Agerar hon juridiskt kommer hon att möta en motstämning som kan stå henne mycket dyrt.