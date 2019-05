Helsingborg

Cheerleadingklubben som når höga höjder

One, three, five, seven! Medlemmarna i Crocodiles Helsingborg Cheerleading räknar tillsammans på engelska och plötsligt slår några en handvolt, laget formerar sig i fyra grupper och gör sig redo för ett lyft. Vips, står fyra tjejer med händerna på höften högt upp i luften och ler.

Victor Bengtsson lyfter Saga Harju och Sofie Eriksson lyfter Stella Rydberg i partner stunt. Bild: Sven-Erik Svensson Tjejerna, och killen, från Revolution, cheerleadinglaget för 11 till 15 åringar, får det att se busenkelt ut. Caroline Larnicol, head coach och föreningsansvarig, ger personlig feedback efter varje avslutat moment. Hur hon hinner se allt är en gåta. 20 tjejer och en kille är med på veckans andra av tre träningar. I söndags hade klubben säsongsavslutning med uppvisning.