Nu laddar de för festen efter fastan

Handlarna laddar inför eid al-fitr, högtiden då muslimerna byter fasta mot fest. HD tittade in i Damas "baklava-fabrik" på Berga där de arbetar på för att kunna möta den stegrande efterfrågan.

Årets ramadan går mot sitt slut och avslutas snart med eid al-fitr, festen som varar i tre dagar när muslimer bryter fastan. Då köper och äter många baklava – något som inte går handlarna förbi. Vd för kaféet och butiken Damas – The capital of taste på Södergatan, Mohanad Badawi, menar att försäljningen av baklava tre–fyrdubblas under ramadan.

– Och under eid al-fitr ökar det dramatiskt - under de tre dagarna säljer vi mer än tio gånger mer, per dag nästan 400 kilo baklava.

Baklavan bakas i Albina Snacks lokaler på Berga, där chefen i bageriet, Ahmad Almusa, håller i trådarna. Han kom från Syrien till Sverige för fyra år sedan, och med sin bakgrund fick han snabbt ett jobb i bageriet. På Albina Snacks, där man förutom baklava även rostar nötter, har ett trettiotal nyanlända kunnat anställas under de senaste åren, just på grund av att de haft helt rätt kvalifikationer, säger Mohanad Badawi.

Ahmad Almusa utbildade sig till bagare i Syrien.

– Men det tar sammanlagt nästan fem år, av både studier och praktik, innan man får tillräcklig erfarenhet. Det finns många sorters baklava och inte alla kan göra det bra, säger han.

Baklava är samlingsnamnet för kakor som finns i olika former, men som generellt sätt kan sägas bestå av filodeg och nötter. När tidningen kommer på besök tillverkas bland annat "fågelbo" med cashew- och pistagenötter. Men det råder inget hetsigt högtryck, kakorna har lång hållbarhet och bageriet är i fas med efterfrågan inför Eid. Detta trots att man inte bara levererar till Damas, utan även butiker som Willys och ÖB, som också känt av behovet.

– Och vi har precis tecknat ett avtal med ännu en jättestor kund, säger Mohanad Badawi, utan att avslöja mer - det är upp till kunden.

Hemligheten bakom riktigt god baklava är råvarorna, menar Ahmad Almusa, samt att få rätt på degen som ska vara riktigt tunn. I hans recept ingår mjöl, vatten, ett speciellt smör från Nederländerna och sirap. Tidigare slog man ut degen genom att karaktäristiskt placera bollar av deg ovanpå varandra som man pressar ut, men nu har en maskin införskaffats där degen rullas ut likt nymanglade lakan innan Ahmad Almusa vevar in dem i en rulle.

Han menar att det finns stor variation på bra och dålig baklava - baklava av lägre kvalitet innehåller ofta för mycket socker och smöret har blandats ut med olja. För även om baklavan ligger söt i munnen, menar han att den syriska baklavan inte är så onyttig som man kan tro.

– Det är mycket mindre socker i baklava än i till exempel en chokladkaka eller kladdkaka.

Hur man intar det bäst?

– Oftast till te eller kaffe, när man vill mysa, säger Mohanad Badawi.