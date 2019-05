Helsingborgare klar för proffsklubb i Tyskland

Helsingborg går alltid först, men nu är den nordiske mästaren Emil Sandahl klar för debut i tyska brottarligan.

Emil Sandahl vet att han aldrig kommer att bli rik på sin sport. Men när han nu får chansen i Bundesliga i Tyskland ska han i alla fall kunna tjäna en och annan krona.

– Det handlar inte om så mycket pengar, det är mer annat som lockar. Men som brottare är det här ändå så mycket proffs man kan bli, säger den 25-årige helsingborgaren, när han skrivit kontrakt med en klubb i världens största liga.

Den skånska seriebrottningen är på väg att dö ut, men i Tyskland är den hetare än någonsin tidigare. Här drar lagmatcherna fortfarande väldigt mycket publik, internationella toppnamn lockas dit från flera olika länder och på senare år har bland andra Zacharias Tallroth och Zackarias Berg representerat svensk brottning.

– Det var Fredrik Schön som tipsade sin tyska klubb om mig, när han själv skulle lägga av. Svenska brottare har alltid varit populära där nere, Tallroth hade till exempel väldigt gott rykte, och jag ska göra allt för att de ska bli lika nöjda med mig.

HBK/Berganias stora ankare ska representera Johannis Grizzlys i Nürnberg och Emil har skrivit på ett avtal som gäller sex matcher i grundserien, plus ett senare play off, under kommande säsong.

– Vi är två brottare, jag och en från Ungern, som ska dela på en av viktklasserna och det känns som en bra lösning. Då behöver man inte banta hela tiden, säger helsingborgaren.

Bundesliga drar igång i september och Emil Sandahl kommer att pendla från Helsingborg till Nürnberg. Här hemma fortsätter han satsa på sina studier – och på HBK/Bergania.

– Det släpper jag aldrig. Skulle det krocka med matcherna där nere så väljer jag HBK/Bergania, det gjorde jag klart när jag skrev på.

Förra året vann HBK/Bergania, för allra första gången någonsin, A-Fyrstads och det rankar Emil Sandahl som brottarlivets absoluta höjdare.

– Det var det roligaste jag varit med om och vi kommer att ha ett minst lika bra lag den här gången. Så vi siktar på att vinna igen.

När det gäller de individuella resultaten har Emil Sandahl precis försvarat sin NM-titel i 87-kilosklassen, vid mästerskapen i Norge, men efter SM-förlusten mot Zakarias Berg har Sandahl inga större förhoppningar om årets VM.

– Nej, där lär jag inte vara aktuell. Berg har varit bättre i år, så där är det inget snack. Men jag håller ju igång, skulle chansen dyka upp kommer jag att vara beredd. Och så vill jag ju vara i bra form när den tyska ligan drar igång.