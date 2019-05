Ny metod för spritsmuggling avslöjad

Sex personer åtalas vid Malmö tingsrätt misstänkta för att ha fört in stora mängder alkohol från Tyskland och Danmark till Sverige.

Enligt Tullverket rör det sig om en ny smugglingsmetod, då de åtalade har fört in vin, sprit och öl i mindre och inte särskilt uppseendeväckande mängd vid många olika tillfällen – så kallad myrtrafik.

Huvudmannen i sprithärvan, en 54-åring från Malmö, misstänks ha smugglat in drygt 200 000 liter sprit vin och öl under två års tid. Med hjälp av de andra åtalade personerna har alkohol tagits in via Öresundsbron, för att sedan direkt säljas vidare till privatpersoner och svartklubbar i Malmö och södra Sverige.

– Det har fungerat som ett rullande svart systembolag, säger Oscar Lindvall, chef för tullåklagarsektionen, till TT.

Enligt Lindvall, som leder den aktionsgrupp vid Tullverket i Malmö som avslöjat smuggelligan, pågår ytterligare ett 20-tal utredningar rörande samma smuggelmetod i södra Sverige just nu.