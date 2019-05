De boende lämnade villan på Västergatan i centrala Bjuv för att göra ett snabbt ärende. Under den korta tid de var hemifrån hann en inbrottstjuv slå till.

Det var mitt på dagen i måndags, mellan klockan 12.30 och 12.50, som inbrottet inträffade. Någon gång under de 20 minuterna tog sig tjuven in via en skjutdörr till uterummet och vidare in i villan.

När de boende återvände var bostaden genomsökt och i oreda. Vid inbrottet stals bland anat en bärbar dator och en mobiltelefon.