Alm öppnar för målgestförbud för cuphjälten

Nickmålet bäddade för cupsegern. Men målgesten – en misslyckad handvolt – bäddar för ett möjligt målgestförbud för Alexander Faltsetas. – Jag hörde detta, men jag kan inte lova något, säger Häckenspelaren.

Alexander Faltsetas hade lovat sin son att nicka in 1–0 i cupfinalen mot AFC Eskilstuna. Och tio minuter in i matchen gjorde Häckenmittfältaren just det, på en inövad hörnvariant.

Faltsetas mötte upp med pannan och skickade bollen in i den bortre burgaveln.

Glädjen gick inte att ta miste på. Faltsetas vred runt kroppen, rusade mot ena läktaren och försökte sig på en handvolt som slutade med ett platt fall på konstgräset.

– Det var lite blött, säger han med ett brett leende.

Efteråt haltade målskytten dock betänkligt, men kunde ändå spela vidare tills han blev utbytt i den andra halvleken.

– Jag skulle bli lika skadad som Alex om jag gjorde den där, säger Häckentränaren Andreas Alm, inte fullt lika road.

– Det är nog sista gången vi såg den där. Det var tufft. Men det var ett fint mål.

Alm öppnar nu, bara delvis på skämt, för ett målgestförbud för matchhjälten.

– Det är inte omöjligt faktiskt. På riktigt. Men jag tror inte att jag behöver förbjuda den, jag tror att han fattar själv, säger Alm.

Faltsetas skrattar när han hör talas om Alms varning och förklarar att han dels hade ont i knät redan innan, dels inte skadade sig av själva handvolten utan av den snabba vändningen efter nicken.

– Man ska inte göra det egentligen, men jag hade lovat min son att göra 1–0 med pannan, och så satt den där och så blev man så fruktansvärt glad, säger han.

– Men det är ju tur att jag inte gör så många mål.