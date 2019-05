De gamla grekerna kan lära oss att bryta med överoptimismen och framstegsivern.

Platon gav oss en tro på förnuftet och sanningen. Upplysningen väckte en tro på framsteget och framtiden. Även om dessa ideal har blivit ifrågasatta genom historien, från 1800-talets romantiker till vår tids civilisationskritiker, äger de en förvånande livskraft. En blick som är riktad mot framtiden och grundad i rationalitet verkar vara inbyggd i själva vårt ekonomiska system: utan teknologi och framtidstro, ingen investering och innovation.

Den omfattande ekologiska kollaps som verkar mer och mer trolig för varje dag som går är ett tecken av många på att den här bilden är skev. Det förflutna har börjat hemsöka oss som aldrig förr: utsläpp av växthusgaser och exploatering av mark och hav återvänder i form av smältande isar, extremväder och det sjätte massutdöendet i jordens historia. I det här läget behöver vi nya sätt att tänka på förnuftets begränsningar, mänskliga handlingar och upplysningens tidsbegrepp. I boken ”Tragedy, the Greeks and us” sätter Simon Critchley, filosof vid The New School i New York, samtiden i perspektiv. Även om Critchley inte fokuserar på klimatet visar han hur vi, genom att återuppväcka de antika tragedierna, kan förstå oss själva bättre och kultivera ett förhållningssätt till världen som bryter med överoptimism och framstegsiver.

Som bekant uteslöt Platon tragedin från sin idealstat. Detta är ingen slump, menar Critchley. En av Platons grundidéer är att filosofi går ut på att fostra människor att använda sitt förnuft för att kontrollera sina känslor. Filosofen tyglar de kroppsliga begären och visar ingen sorg. Tragedierna däremot formligen exploderar av passion och veklagan.

En annan favoritidé i filosofihistorien är att tvetydighet är ett ont som måste utrotas. I dialogerna förutsätter Platons språkrör Sokrates att begrepp alltid kan definieras. Problem och konflikter har alltid entydiga lösningar, även om det kan vara svårt att se dem. Tragedierna visar oss något annat. De visar oss konflikter där båda parter har både rätt och fel. Det finns ingen position från vilken vi kan se världen ”utifrån” och hitta ”det rätta svaret”.

Grundtillståndet i tragedierna är oklarhet och desorientering. Vi är halvt medvetna, halvt omedvetna om vad vi gör, men våra val hemsöker oss. Begångna handlingar återvänder och sätter livet i gungning. Det förflutna samexisterar med nuet.

Genom att undvika enkla, entydiga svar speglar de antika tragedierna livet. Critchley menar att denna spegel är mer värdefull och konstruktiv än den platonska filosofins strävan mot ett ouppnåeligt ideal. Tragedierna hjälper oss att hantera vår bräcklighet och utsatthet – de ”ger röst åt det som är motsägelsefullt i oss”, åt det som ”lider i oss och i andra”.

Critchley ifrågasätter också vårt förmodade behov av hopp som ett skydd mot förtvivlan. Han vänder på det: förtvivlan föds ofta ur en hoppfull idealism som går in i väggen. Tragedierna erbjuder oss en ”skeptisk realism som kraftigt begränsar vad vi tänker på som hopp, men som kanske också fördjupar det till en form av mod”. Hoppet om en rosig framtid ersätts av en ödmjukhet inför det förflutnas makt och ett mod att handskas med nuet. Därför behöver vi ständigt återvända till de antika tragedierna, särskilt nu. Klimathotet kan läsas som en tragedi i stor skala, och det sista vi behöver för att hantera denna tragedi är enkla svar och ouppnåeliga ideal som gör mer skada än nytta.