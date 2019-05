Få snabbkoll – vi har valt ut några av dagens viktigaste nyheter.

Helsingborg

Elsparkcyklar ifrågasätts efter dödsolycka

Elsparkcyklarna ska bort från vägarna, tycker Transportstyrelsens utredare Hans Cassepierre efter att en ung man omkommit i Helsingborg.

Helsingborg

Folkets gröna ytor vid havet försvann på vägen: ”Det är inte längre vad vi beställde”

Ombyggnaden av reningsverket skulle ge allmänheten tillgång till nya grönytor. Nu har flera av dem lyfts ut ur planerna och när helsingborgarna ska får möjlighet att vistas på dem är oklart.

Sverige

De blev mest kryssade i EU-valet

Elva svenska politiker kryssades in i EU-parlamentet med Alice Bah Kuhnke (MP) och Frederick Federley (C) som främsta röstmagneter. Men alla elva hade kommit in även utan personrösterna.