De blev mest kryssade i EU-valet

Elva svenska politiker kryssades in i EU-parlamentet med Alice Bah Kuhnke (MP) och Frederick Federley (C) som främsta röstmagneter. Men alla elva hade kommit in även utan personrösterna.

Däremot misslyckades Emma Wiesner (C), Allan Widman (L), Jytte Guteland (S) och Charlie Weimers (SD) i sina personvalskampanjer.

Det framgår av den slutliga rösträkningen från EU-valet. Samtidigt fastställer Valmyndigheten de exakta partisiffrorna. Det innebär bland annat att Liberalerna tar sig in i EU-parlamentet med 4,1 procent av rösterna.