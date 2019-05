Örkelljungadagarnas första dag fick Tomas Olsson sällskap av över 600 löpare på väg in till centrum. På en halvtimme samlades över 125 000 kronor in till cancerforskningen. ”Det känns fantastiskt, idag översteg vi målet” säger han.

Efter en blöt och regnig morgon sprack solen fram över folkmassan som samlats vid Solängsskolan på fredagsförmiddagen. För Örkelljungabon Tomas Olsson som varit på väg från Stockholm sedan 28 april var det extra känslosamt att komma hem.

– Jag är helt mållös, det är helt suveränt, säger han och ser sig omkring.

Under resans gång hade han samlat in över 115 000 kronor som ska gå till cancerforskning. När ett 20-tal företag på hemorten lovade sponsra med 10 kronor per kilometer och person som sprang med Tomas Olsson den sista biten var målet att få ihop kanske 200 personer. Det kom 610.

– Jag tyckte jag tog i när jag tryckte upp 405 nummerlappar, det är ett galet engagemang, säger Mia Örning som hjälpt till och organiserat.

Inne i centrum hade Örkelljungadagarna inletts med marknadsstånd, utställare och tivoli. När löparna anlände välkomnades de vid stora scenen, där också Cancerfonden och en läkare fanns på plats för att berätta mer om den forskning som pågår.

Väl framme fick Tomas Olsson besked om hur mycket som samlats in under dagens etapp – 125 400 kronor.

– Det är fantastiskt. Nu är jag långt över målet, säger han.

Fortfarande återstår några mil för honom. Först på söndag klockan 15 är han framme på Sundstorget i Helsingborg.

Utanför tältet började området fyllas med folk. Dimitrij Aleshkov hade tagit med sig döttrarna Nina, 6 år och Vera 7 år.

– Vi har provat cirkusskola, skjutit pilar och så tänkte vi avsluta med tivoli, säger han.

Ett tält med skyttesimulator lockade intresserade att sikta på digitala vildsvin och hjortar. Utanför kunde yngre förmågor skjuta med plastpistol. Ella Tolstam hade handen i bandage med lyckades ändå pricka rätt och få en godisklubba.

Camilla Tjäder från Örkelljunga jaktskytteklubb berättade om skytteskolor som de har i stort sett alla lov.

– Vi vill gärna visa att vi är en aktiv förening och få ut fler på banan.