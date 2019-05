Topplistorna: Hov1, Sheeran och Bieber i topp

Hov1 regerar vidare på albumlistans topp med nya skivan ”Vindar på Mars”. På singellistan tar Ed Sheeran och Justin Bieber täten med ”I don't care”. Molly Sandéns nya ”Det bästa kanske inte hänt än” inleder starkt och går rakt in på en fjärdeplats på albumlistan.

Album

1. (1) Hov1: ”Vindar på Mars”

2. (4) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?”

3. (2) Rammstein: ”Rammstein”

4. (Ny) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

5. (8) Mares: ”Sunnanvind”

6. (6) Hov1: ”Gudarna på Västerbron”

7. (7) Ricky Rich & Aram Mafia: ”Shhh”

8. (5) Tyler, the Creator: ”Igor”

9. (10) Dree Low: ”No hasta mañana 2”

10. (17) Molly Sandén: ”Större”

11. (12) Avicii: ”Avici (01)”

12. (15) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

13. (14) Hov1: ”Hov1”

14. (18) ZE: ”Sverige vet”

15. (16) Avicii: ”True: Avicii by Avicii”

16. (3) Ulf Lundell: ”Tranorna kommer”

17. (20) Billie Eilish: ”Don't smile at me”

18. (25) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

19. (24) Post Malone: ”Beerbongs & Bentleys”

20. (23) Ant Wan: ”Wow”

Singlar:

1. (2) Ed Sheeran och Justin Bieber: ”I don't care”

2. (4) Lil Nas X: ”Old town road”

3. (1) Hov1 & Veronica Maggio: ”Hornstullsstrand”

4. (3) Avicii featuring Aloe Blacc: ”SOS”

5. (5) Avicii featuring Agnes och Vargas & Lagola: ”Tough love”

6. (6) Duncan Laurence: ”Arcade”

7. (9) Billie Eilish: ”Bad guy”

8. (10) Mahmood: ”Soldi”

9. (12) Veronica Maggio: ”Tillfälligheter”

10. (7) Hov1: ”Dö ung”

11. (16) Molly Sandén: ”Rosa himmel”

12. (8) Hov1: ”Neon”

13. (Ny) Ed Sheeran featuring Chance the Rapper & PNB Rock: ”Cross me”

14. (15) Einár: ”Rör mig”

15. (18) ZE: ”74 bars”

16. (22) Mares: ”Sunnanvind”

17. (14) Hov1: ”Vindar på Mars”

18. (21) Shawn Mendes: ”If I can't have you”

19. (25) Lady Gaga & Bradley Cooper: ”Shallow”

20. (Ny) Samir & Viktor: ”Odödlig”

Källa: GLF