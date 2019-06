Utan bandets säkerhetsnät hade legendaren blivit mer utlämnad, men musiken hade vunnit på att man skippade fegliret, tror Håkan Engström.

Kris Kristofferson & The Strangers KONSERT · COUNTRY. Slagthuset i Malmö 1/6.

Ni som upplevt Kris Kristofferson ensam på scen de senaste tio-femton åren vet hur konserterna brukat förlöpa: han klev upp på estraden med sin ostämda gitarr och pratsjöng sina låtar med perfekt tajmade fraseringar som mirakulöst nog inte berördes det minsta av den rytmiska svajigheten i gitarrspelet. Den musikaliska inramningen gav han blanka sjutton i – när han avslutat sin sångberättelse satte han punkt också för låten: prompt, abrupt, rumphugget. Jag lämnade varje konsert ganska nöjd och ganska frustrerad; detta var en sångare, en sjungande poet om ni så vill, med en ”show” som behövde stramas upp.

Men hur? Med ett band, självklart. Men ändå: hur?

Det finns i princip två sätt. Antingen ger man den åldrande Kristofferson ett säkerhetsnät: en högljudd och enveten keyboardist som spelar porlande elpiano med mycket reverb kvällen igenom, dessutom med basen i klaviaturen, och som bildar den bastanta och grund som både sångaren, den vispande trummisen och den fiolspelande sidekicken har att förhålla sig till.

Eller så låter man Kristofferson själv – med alla sina egenheter, skröpligheter och oförutsägbara infall – ange tonen, och så får resten av musikerna försöka att lyhört hitta saker att svara på, att fylla i, att kompensera för, att stryka under. Det är rätt mycket mer riskabelt, men det bidrar till spänningen och det hjälper artistens och låtarnas karaktär att komma fram istället för att bädda in eller släta över.

Ni har nog gissat vilken väg det här bandet föredrog. Beslutet att feglira är nog ett sätt att ge den snart 83-årige legendaren en värdig inramning på vad som kanske är hans sista turné, men jag hade föredragit den tuffare metoden. Inte för att sätta Kristofferson på pottkanten, utan för att faktiskt ställa honom och hans låtar på den piedestal där de hör hemma. Att han framstår som luggsliten må vara hänt; det är sådan han är.

Man hade kunnat göra mer för Kristofferson. Gett honom ett capo, transponerat låtarna och tvingat honom att sjunga i en lite högre tonart varifrån han faktiskt har möjlighet att dyka ner och få med sig alla de vassa formuleringarna och göra berättelserna rättvisa. Nu hamnade alltför mycket i ett och samma tonläge, därtill överröstat av den där pianisten.

Det fanns ögonblick och låtar där det mesta föll på plats, företrädesvis i andra avdelningen. I ”Duvalier's dream” och ännu mer i ”To beat the devil” lämnades Kristofferson nästan i fred och fick tillfälle att ta sig in i låten, att markera sin plats. Den sparsmakade attityden hos resten av bandet gjorde musiken gott; som lyssnare satt jag på helspänn, fast inte längre för att försöka snappa upp orden. Scott Joss, den sjungande violinisten som spelat så mycket med Merle Haggard och som ger bandnamnet Strangers giltighet, agerade lyhört och med stil. Nästan lika lyckade, fast inte lika sparsmakade, var kvällens versioner av ”For the good times” och ”Here comes that rainbow again”.

För variationen skull, om inte annat, gjorde de fyra också några låtar av Merle Haggard. Scott Joss sjöng dem allihop och var alldeles särskilt strålande i ”Sing me back home”.

Kristofferson och bandet lämnade oss efter två set utan extranummer. ”This may be our last good night together” inledde han kvällens sista låt. Hans sista framträdande i Skåne? Kanske det. Vi var i alla fall många som var på plats för att visa vår vördnad, lika mycket kanske som för att få en storartad musikalisk upplevelse. En sorts avsked var det nog.

Men det är läge att citera låtens titel också: ”Please don't tell me how the story ends”.