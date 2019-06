En kvinna i 20-årsåldern har anmält att hon under fredagskvällen eller natten mot lördagen har blivit utsatt för en våldtäkt. Kvinnan har förts till sjukhus för undersökning och en man förhördes under lördagen.

Det var vid 03-tiden på lördagsnatten som polis informerades.

– Vi hämtade in en man under natten som vi har förhört under morgonen. Han är också i 20-årsåldern, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson.

Mannen är inte anhållen, men har delgivits misstanke om våldtäkt.