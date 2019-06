Bowlingstjärnan slår ett slag för Cancerfonden

Pengarna rullar in till bowlingstjärnan Sandra Anderssons insamling ”Bowlare bryr sig”, som ska gå till Cancerfonden.

Målet för maj månad var 100 000 kronor. Hon har fått in 104 113 kronor under månaderna.

Totalt har tre insamlingar sedan 2017 inbringat en kvarts miljon kronor till Cancerfonden.

– Jag är överväldigad av att det kommit in så mycket pengar. Folk har verkligen ställt upp, säger Sandra Andersson, en av landets bästa bowlare som dessutom tillhör den internationella eliten.

Förra veckan blev Ängelholmstjejen, som fyller 28 i augusti, svensk mästare med suveräna Helsingborgsklubben Spader dam.

Om några dagar åker hon till USA för att spela fyra stora internationella turneringar.

Och i slutet av augusti bär det av till Las Vegas tillsammans med fem andra damer i landslaget för att spela VM.

”Det är otroligt hur engagerade folk är. Jag vill tacka alla.”

Den senaste tiden har mycket av Sandra Anderssons tid gott åt till att marknadsföra kampanjen ”Bowlare bryr sig” och att få in pengar.

– Bowlingspelare, andra privatpersoner och företag har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Jag har fått en hel del varor från olika företag som det blivit auktion på och pengarna har gått till insamlingen. Det är otroligt hur engagerade folk är. Jag vill tacka alla, säger Sandra Andersson och får tårar i ögonen.

Allting började säsongen 2016-17 då hennes pappa Peter, som driver Ängelholms bowlinghall och spelar i Full House, drabbades av cancer i tonsillerna.

– Det var en fruktansvärt jobbig tid. Pappa gick en väldigt tuff match och vi är överlyckliga att han gick vinnande ur den. Det är tyvärr inte alla som gör det. Under den tiden så ändrades många värderingar och prioriteringar i livet, säger Sandra Andersson.

Hennes pappa blev efter en mycket jobbig och lång behandling friskförklarad från sin cancer är ofta i sin kära bowlinghall.

”Målet var att samla in 100 000 kronor under maj. Många trodde inte att det inte skulle gå.”

När Sandra Andersson gjorde insamlingen 2017 fick hon in 50 000 kronor.

Förra året blev det 100 000 på sex månader.

– I år höjde jag ribban ordentligt. Målet var att samla in 100 000 kronor under maj. Många trodde inte att det inte skulle gå. Men exempelvis under SM-slutspelet med Spader dam var det många människor, både spelare och andra, som lämnade bidrag, berättar hon.

Sandra Andersson påpekar att insamlingen ”Bowlare bryr sig” fortsätter även efter maj månad.

– Under maj var det fullt fokus på att få in pengar. Den närmaste tiden kommer jag att koncentrera mig på att komma i bästa möjliga form till VM, säger Sandra Andersson, som varit med i landslaget det senaste decenniet och kan ställa upp en lång rad medaljer och priser från svenska men även internationella mästerskap.