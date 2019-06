Nytt mål av Larsson när Norrköping vann

Topptippade IFK Norrköping är i gång efter en trög start i allsvenskan. Mot AFC Eskilstuna tog laget en ny trepoängare efter att Jordan Larsson inlett målskyttet i 2–0-segern. Det innebär tio poäng på fyra matcher och att Norrköping alltjämt skuggar toppen.

Med åtta mål i allsvenskan, varav fyra de senaste fyra matcherna, är Jordan Larsson inne i karriärens bästa form.

Mål nummer åtta kom i bortamötet med AFC Eskilstuna. Med två minuter kvar till halvtid petade anfallaren in matchens första mål, och det efter en kylig lyftning från Simon Thern som friställde Larsson i straffområdet.

– Det var en fantastisk passning, en smörpassning och jag kan rulla in den i bortre, sade Larsson till C More i paus.

Då hade gästande IFK Norrköping haft svårt att luckra upp ett tätt AFC.

– Vi gör en bra första halvlek och följer matchplanen. Men så brister vi i slutet, det är typiskt. Det är bottenlagsotur, oskärpa och uppenbarligen avsaknad av kvalitet, sade AFC:s mittfältare Gustav Jarl till C More i pausen.

Jordan Larsson, som hade ett tungt fjolår, har varit en starkt bidragande orsak till att topptippade IFK Norrköping nu har tagit tio av tolv poäng de fyra senaste matcherna.

AFC hotade i den andra halvleken men när ett till mål kom var det återigen IFK Norrköping som stod för det: Lars Gerson skruvade vackert in en frispark från snäv vinkel ute på kanten.

Samtidigt fick ”Pekings” målvakt Isak Pettersson hålla nollan.

– Det känns bra. Jag trivs på planen och tycker det är sjukt roligt att spela, säger han till C More efter matchen.

Segern innebär att IFK Norrköping går in i det månadslånga uppehållet på 18 poäng, sex poäng bakom AIK på tredjeplatsen.

– Nästan synd att det kommer ett uppehåll nu, säger Isak Pettersson.