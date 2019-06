Än så länge rör det sig om samtal på tjänstemannanivå, men det finns starka skäl att driva på processen mot ett beslut. Det brådskar av flera skäl att skapa gemensam praxis för rättslig hantering av IS-medlemmars brott.

Så sent som i helgen dömdes två franska IS-krigare till döden och i fjol dömde irakiska domstolar över 500 utländska medborgare för kopplingar till terrorsekten. Men under vilka former? Människorättsgrupper påpekar att Irak hör till de länder som avrättar flest i världen. Att erkännande pressas fram med tortyr. Att rättssäkerheten brister.