Två unga män, hemmahörande på en ort i nordvästra Skåne, ställs nu inför rätta i Helsingborgs tingsrätt. De båda misstänkts för flera fall av sexuellt ofredande. En av männen åtalas även för våldtäkt på en flicka yngre än 15 år.

Framförallt är det den något äldre av de båda männen, som båda är under 18 år, som utmärker sig i stämningsansökan. Han misstänks för att vid tre olika tillfällen under hösten 2018 ha begått sexuella övergrepp mot fem olika unga kvinnor, av vilka två var under 15 år.

Den unga mannen ska ha tafsat på kvinnorna och även tryckt sitt kön mot dem mot deras vilja. En av flickorna, som vid tillfället var under 15 år, ska också ha tvingats till oralt samlag med mannen.

När flickan sedan ville gå till polisen och berätta om våldtäkten ska hon ha blivit hotad av den nu åtalade mannen.

Även den medåtalade, yngre mannen ska ha begått övergrepp. Vid samma tillfälle som våldtäkten ska han ha tafsat på en annan ung kvinna och bland annat försökt stoppa in sin hand innanför hennes trosor.

Det finns vittnen till flera av övergreppen, men de båda männen förnekar brott i samtliga fall. De åtalas nu för sexuella ofredanden och en av dem även för våldtäkt mot barn.

De båda männen åtalas också för tre respektive ett fall av ringa narkotikabrott, samtliga är brott som männen erkänner.